﻿郭樹清誓嚴打炒樓 「房子不是用來炒的」 否認主導「三會」合併

新任中國銀監會主席郭樹清履新後昨首次公開亮相，於新聞發佈會上表示，今年中銀監將堅決治理各種金融亂象，確保不發生系統性金融風險，並關注個人按揭貸款增速過快，強調「房子不是用來炒的」，當局會嚴防樓市泡沫風險。郭樹清否認將主導合併「一行三會」。



外界猜測郭樹清可能主導監管架構改革，比如三會合併，即把中銀監、中證監及中保監合併，對此，郭樹清回應說，這是謠傳。



關注個人按揭增速過快



內地房地產市場方面，郭樹清指出，銀行貸款大概四分之一投向了房地產，去年新增貸款中，有45%是房地產貸款，其中個人住房按揭貸款佔了很大一部份，為當局審慎關注的領域，銀行業亦非常關注房地產泡沫風險。但房地產市場地域性差別巨大，不同城市、不同地方的房價漲幅所包含的泡沫或風險不一樣，故要緊緊把握「房子是用來住的、不是用來炒的」的定位，分類實施房地產金融調控，促進房地產市場平穩健康發展，有效推進去庫存。



中銀監副主席王兆星補充說，房地產信貸政策須採取差別化的政策，對帶有泡沫和投機性的房地產信貸需求加以限制，對於房地產庫存過大的三四線城市，則要考慮去庫存的問題。



有關管控不良資產，郭樹清稱，在經濟進入新常態、經濟增速放緩、經濟結構調整力度加大的時期，不良貸款波動屬正常。雖然目前資產質素確實有所轉差，惟銀行業不良貸款率是1.91%，商業銀行不良貸款率是1.74%，相比國際，並非特別高。



研共同監管 打擊影子銀行



郭樹清表示，中銀監正在研究一個共同的監管辦法，可以提高資管產品的透明度，能使所謂的影子銀行去掉「影子」，甚至可以減少一些資金隱藏於其他形式，逐步提高有關透明度。



對於當前中國金融領域一些亂象，郭樹清毫不避諱指出，部份交叉性金融產品跨市場，層層嵌套，底層資產看不見底，最終流向無人知曉。此現象主要源於監管制度缺失，就是所謂「牛欄裏關貓」，沒完善的監管制度，故必須根據銀行業務和風險的變化，參照國際監管標準，全面梳理銀行業的監管規則，盡快填補法規空白，及時更新監管制度。



郭樹清指，民營資本進入市場是非常好的，但也有特別注意的風險，不能辦成民營資本少數資本控制的銀行，變成自己的提款機，進行關聯交易。另外，截至2月上旬，銀行業市場化債轉股簽約金額達4300多億元人幣，實施超過400多億元人幣。