﻿微信使用二維碼 騰訊遭入稟告侵權

股王騰訊（700）陷入專利權糾紛，內地二維碼技術公司銀河聯動昨日公佈，已入稟香港高等法院對騰訊提起訴訟，控告該公司在微信產品中廣泛應用的圖形二維碼，侵犯其註冊的專利權，要求其停止侵權行為。



對於銀河聯動昨日提出的控告，騰訊方面回應指，該公司一直非常注重保護自己的知識產權，同時也非常尊重他人的知識產權，案件已經進入司法程序，因此不便回應。



銀河聯動董事長鍾栗鐸預計，在本港提出的訴訟，需花費過千萬元及一至兩年時間審理案件；而內地方面的起訴將在半年內有新進展。他認為，在技術理據層面上該公司在這場官司的勝算很大，惟若有一些非技術理據層面的因素介入，則難以預計。



根據銀河聯動提交至高等法院的入稟狀內容，銀河聯動要求聲明「一種二維碼與標識的合成系統及方法」的香港標準專利HK1108746有效，並要求禁止騰訊侵犯其專利權。



控方冀合作多於索償



鍾栗鐸表示，該公司在2015年開始在內地就有關其圖形二維碼的專利權進行法律上的維權行動，惟騰訊於去年7月向中國國家知識產權局遞交了銀河聯動中國大陸圖形二維碼專利無效的請求，去年12月國家知識產權局在審了14日後，作出專利無效的判決。



因此該公司亦在上月24日向北京知識產權法院起訴國家知識產權局，要求撤銷其專利權無效的決定。鍾栗鐸指，今次向騰訊提出控告，主要是想其尊重知識產權，停止侵權行為，又指想與騰訊就其專利權達成商業合作，多於單純提出索償。騰訊昨收報206.4元，跌0.2%。