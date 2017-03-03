﻿海航傳1.2億奪德機場 長建競購歐停車場

海航收購德國以廉價航空為主要客戶的法蘭克福哈恩機場（Frankfurt-Hahn）。路透社引述消息指，交易作價約為1500萬歐羅，相當於1.22億港元。另外，英國《金融時報》引述消息報道，長江基建（1038）已加入競購歐洲其中一間最大的停車場營運商。



德國萊茵蘭普法茲州政府發出公告，計劃把州政府持有的法蘭克福哈恩機場的82.5%股權，出售給中國的海航機場。公告又指出，買賣雙方已準備簽署合約，但未有披露交易金額。



海航集團有意購入的法蘭克福哈恩機場，在1993年由美國空軍基地改建而成。轉為民用國際機場之後，業務發展理想，貨運量位居德國第五位，是德國發展最為迅速的機場之一。在客運方面，法蘭克福哈恩機場主要開拓廉航市場，例如愛爾蘭廉航瑞安航空，便在當地設立第二大樞紐機場，僅次於倫敦斯坦斯特德機場之後。



長建與復星首鋼等爭奪



另外，《金融時報》引述消息報道，長江基建加入競購歐洲其中一間最大的停車場營運商Q-Park的行列，其他競購者尚有復星國際（656）、中泛控股（715）及首鋼等。



《華盛頓郵報》報道，瑞典私募股權投資公司殷拓集團（EQT）亦參與競購。交易的規模將超過24億美元，即186.2億港元。長建及其他財團均未有評論報道。



停車場營運商Q-Park總部在荷蘭，經營停車場廣及比利時、丹麥、德國、法國、英國、芬蘭、荷蘭、挪威、瑞典、愛爾蘭等10個國家，營運超過6100個停車場，提供83.5萬個泊車位，僱用2500名員工。2015年底，Q-Park公司擁有的停車場地產物業價值12.5億歐羅，2015年度純利為9090萬歐羅。