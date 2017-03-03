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﻿YGM售英品牌獲利2.9億

2017-03-03 列印
　　YGM貿易（375）昨日公佈，以1.17億美元（約9.12億港元）出售旗下處於虧損的英國時裝品牌Aquascutum，並預期錄得收益2.89億元。受消息刺激，該股昨日復牌，最多升近14%，其後升幅收窄，收報7.54元，升3.23%。

　　YGM指出，自2012年收購以來，該集團已在Aquascutum上投入大量資金，但由於全球宏觀經濟增長預計不穩及出現下行趨勢，Aquascutum面臨巨大挑戰。Aquascutum截至去年3月底止全年蝕1.14億元，2015年同期則賺3325.4萬元；虧損延續至去年截止9月底止首6個月，虧損4817.3萬元。YGM指，在獲得收益的情況下，故出售Aquascutum。
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