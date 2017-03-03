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﻿海港盈利6.9億派36仙

2017-03-03 列印
　　海港企業（051）昨日公佈，截至去年底止全年業績，純利為6.92億元，按年跌44%，每股基本盈利0.98元，派末期息每股36仙。收入35.58億元，按年跌30%。海港昨日收報14.32元，跌5.4%或0.82元。

　　海港指，在市場疲軟及發展項目盈利確認入帳不穩定的情況下，核心盈利按年減少36%至7.62億元。其中，投資物業收入按年下跌8%至3.15億元，營業盈利按年下跌8%至2.83億元。

　　馬哥孛羅香港酒店的商場營業額租金下跌，惟部份跌幅被2015年進行翻新預備引進新租戶的星光行單位該年全年租金貢獻抵銷。海港酒店收入按年下跌2%至6.16億元，營業盈利則按年下跌6%至1.3億元。
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