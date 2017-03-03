﻿儲局鴿派又放鷹 金價跌見1235美元

再有鴿派儲局高官放鷹，本月美國加息機率已升至接近90%，息差擴大的預期因素帶動美匯昨續走強，日圓曾低見114.5兌1美元；歐羅跌見1.04美元水位。現貨金價進一步跌見每盎司1235美元，國際油價亦見三連跌，紐約4月期油低見每桶52美元。



承接周三的升幅，反映美元兌6種主要貨幣比價的美匯指數周四曾見102.19，隔日升0.4%。其中，日圓兌美元步入「四連跌」，曾見114.54兌1美元（每百日圓兌6.77港元）的逾兩周新低，隔日跌0.59%。



與主席耶倫關係密切的聯儲局理事布拉納德周三表示，依照美國經濟目前的發展，聯儲局在短期內縮減寬鬆貨幣政策或是合適之舉。布拉納德過去多月來一直認為利率需維持低企更長時間，周三的言論明顯轉調。這是繼紐約儲銀行長杜德利後，又一位被視為鴿派的聯儲局高層暗示支持在3月加息。



周四利率期貨合約顯示，聯儲局3月加息機會進一步升至88%，相比之下，上周有關加息機率僅四成左右。



歐羅曾見1.0499美元（歐羅兌8.15港元），跌0.46%。歐羅區昨日出爐的2月份通脹按年升至2%，是2013年1月以來最高，高於1月的1.8%按年升幅，與分析師預測相符；但撇除較波動的能源因素後，該區上月的核心通脹連續3個月企在0.9%的按年升幅不變。



商品方面，紐約4月期油價昨曾隔日跌1.16美元或2.15%，見每桶52.67美元，為2月9日以來低位，並步入連續第3個交易日下跌。倫敦5月期油價亦曾跌1.06美元或1.88%，見每桶55.3美元。



油商表示，美國政府周四公佈的上周原油庫存數字增加150萬桶，報5.202億桶，創紀錄新高，數據令油價昨日受壓跌幅擴大。但他們又認為，種種證據顯示，全球最大能源卡特爾石油輸出國組織（OPEC）切實執行減產，令油價得到一定支撐。



根據路透社的調查，油組在2月份續減產，遵守減產承諾的程度已達到94%。Saxo Bank商品策略部主管漢森表示，倫敦期油有機會進一步跌至每桶50美元，惟其後料會回升至60仙美元。但迄今石油市場的沽壓十分有限。



金價方面，聯儲局本月加息機會增，美匯指數繼續走強，拖累紐約4月期金價昨跌見每盎司1234.6美元，隔日跌15.4美元或1.23%；倫敦現貨金價也曾跌14.2美元或1.14%，見每盎司1235.28美元。