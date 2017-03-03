﻿美匯升穿102 圓匯「四連跌」

美股杜指衝上二萬一點，供聯儲局參考的《褐皮書》又顯示經濟平穩向好，加上再有鴿派儲局高官放鷹，本月中美國加息機率已升至接近90%。息差擴大的預期因素帶動美匯昨續走強，日圓曾低見114.4兌1美元。



美匯指數承接周三的升幅，周四曾見102.11，隔日升0.32%。其中，日圓兌美元步入「四連跌」，低位曾見114.4兌1美元（每百日圓兌6.78港元），隔日再跌0.59%；歐羅曾見1.0508美元（歐羅兌8.15港元），跌0.37%。



美加息機率直撲九成



儲局最新公佈俗稱《褐皮書》的地區經濟報告顯示，從今年1月至2月中，美國經濟增長步伐「介於緩和到溫和之間」。勞動市場進一步緊俏，部份儲局分區勞工短缺情況擴大，特別是工程和資訊科技工種，但整體沒有工資或通脹顯著加速的跡象。而這份報告是儲局在本月14至15日議息前，與會決策官員的重要參考材料。分析師表示，最新的《褐皮書》反映美國經濟在消費者開支上升帶動下，繼續平穩向好。



與主席耶倫關係密切的聯儲局理事布拉納德周三表示，依照美國經濟目前的發展，聯儲局在短期內縮減寬鬆貨幣政策或是合適之舉。布拉納德過去多月來一直認為利率需維持低企更長時間，周三的言論明顯轉口風。這是繼紐約儲銀行長杜德利後，又一位被視為鴿派的聯儲局高層暗示支持在3月加息。觀察家認為，聯儲局高官改口風，由鴿轉鷹，更值得重視，3月加息似乎已漸成局內主流意見。周四利率期貨合約顯示，聯儲局3月加息機會進一步升至88%，相比之下，上周有關加息機率僅40%左右。美股杜指周三收報21115.55，升303點，為首度收於21000點之上。