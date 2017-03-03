﻿IFC外望——SnapChat大熱上市 市值1872億

大受青少年歡迎的「閱後即焚」即時通訊程式SnapChat，母公司Snap Inc昨日正式在紐約交易所首日掛牌，以招股價計估值近240億美元（1872億港元），成為阿里巴巴之後，美國最大規模的首次公開招股，兩名創辦人的身家亦暴漲至43億美元（約335億港元）。Snap周三以高於預期定價，每股17美元，發行舊股2億股，融資規模達34億美元，Snap發行其中1.45億股股票，其餘5500萬股票來自股東配售。



創辦人擬售1600萬股



Snap是美國今年首家掛牌的科技公司，亦是3年多前twitter上市以來最大型的社交網站掛牌。上市認購額超購逾10倍，反映市場對科網投資的渴求。



兩位創辦人，擔任行政總裁的斯皮格爾（Evan Spiegel）和技術總監的墨菲（Bobby Murphy）身家暴漲，兩人的持股各自帳面總值達43億美元。兩人均計劃出售1600萬股，意味即時會有2.72億美元（約21億港元）入袋。兩位創辦人在上市後將合共持有88%的有投票權股份，而投資者認購的A股無投票權。



分析師指，Snap創立僅5年，不但上市比同類對手twitter或facebook快，今次每股17美元的定價和高達240億美元的市值，相當於營業額近60倍，比當年facebook上市時的27倍和twitter的4倍都要高。



數碼通出招搶大專生客



流動電話市場競爭白熱化，網絡商鬥搶學生客。數碼通（315）昨日新招迎戰CSL，鬥搶大專生客。數碼通推出128元月費，可使用6GB流動數據的大專生計劃，顯然是對撼香港電訊（6823）旗下CSL的同類月費計劃。兩公司的大專生月費計劃均毋須簽約，正好適合不願受合約束縛的年輕人口味。同時亦反映出流動網絡商，急於搶客，為維持市佔率，實行大小通吃。數碼通日前推出「大專生至Lite計劃」，月費與免費數據用量與CSL的「大專生Uplan」相同，均是毋須簽約，數碼通以4.5G技術招徠，CSL則以450Mbps做賣點，以速度及價錢吸引大專客。數碼通的128元大專生優惠月費，是根據原價月費298元大專生至Lite計劃，於每月回贈170元計算。回贈期為12個月，雖然無合約，但實際的優惠期為1年。如12個月回贈後，屆時將收回原價298元。



至於和電香港（215）學生月費計劃3Lite SIM，連同回贈10元，實際月費為78元，惟網速只有384kbps。而中移香港的學生月費計劃，為198元包3GB數據用量，並提供額外的低速免費任用數據服務。



高瞻