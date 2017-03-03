﻿市場簡訊

—長和（001）財務董事陸法蘭昨日在倫敦表示，英國應趁脫歐時機，檢討工業及競爭政策，好讓英國在5G競賽上取得領導地位，認為觀乎美國總統特朗普的舉動，預期美國將主導5G的發展。並指長和將認真參與5G市場的發展，同時亦會參與競投英國頻譜的拍賣。他又認為歐盟否決3英國與O2的合併，對消費者不利。







—金朝陽（878）發通告指，以4.1億元現金購入灣仔駱克道332至334號啟光商業大廈全幢。資料顯示，該幢大廈的原業主為賭王四太梁安琪旗下的公司，於2008年以約1.8億元購入。換言之，持貨約9年之後，轉手獲利近1.3倍。金朝陽表示，將以內部資源應付收購作價，並會持有該物業作長遠投資用途。







—根據中原按揭經紀研究資料顯示，2月份中銀香港（2388）於現樓按揭市佔率排名三連冠，滙豐續居第2位，恒生排名升1級超越渣打重奪第3位；樓花按揭排名方面，滙豐連續7個月稱霸。







—永義國際（1218）公佈，周一（2月27日）以4500萬元購入，由BNP發行的工商銀行（1398）股票掛鈎票據，發行價為5.12元，履約價格為4.9772元，年期2個月，票面年利率每年15.35%。







—中國能源建設（3996）公佈，近期與內蒙古自治區政府，就基礎設施的投資建設和電力能源等產業建設合作，簽署戰略合作框架協議。







—南京熊貓電子（553）公佈，於3月1日與交通銀行（3328）簽訂協議，使用暫時閑置的募集資金5600萬元人民幣購買保本型銀行理財產品，期限36天，預期年收益率為4.1%。







—博華太平洋（1076）昨日公佈，位於塞班島的臨時賭場2月份貴賓廳轉碼數為129.3億元。







—萬華媒體（426）昨日公佈，以4916.4萬元作價，計劃出售間接全資擁有的雜誌、上騰製作70%權益、當中包括100毛及毛記電視在內的黑紙集團10%權益。







—金管局副總裁阮國恒就銀行文化改革致函銀行，預期銀行採納一套全面有效的框架以提升良好文化，包括董事會及管理層應由上而下並以身作側推動機構化，設立一個由獨立非執董領導的委員會協助有關工作。







—綠地香港（337）發出盈喜，預期2016年度純利增加至少3倍，即至少達到8.8億元人民幣。綠地香港2015年度盈利也上升1.04倍至2.2億元人民幣。公司指出，盈利大增主要原因為向客戶交付的物業大幅增加。







—西部水泥（2233）昨日發出盈喜，受惠於去年第四季度水泥平均售價逐漸上漲，另外去年沒有物業、廠房及設備需要大幅撇銷，也是純利增加的原因之一，2015年度則有1.24億元的金額需要撇銷。







—香港建設（190）去年度業績轉虧為盈，由於物業銷售有所增長，以及投資物業公平值增加，利潤貢獻約3億元。去年出售桂林市收費公路項目錄得一億元的收益。







—亞洲聯網科技（679）預期，去年盈利將大幅增加，主要因出售附屬公司錄得收益，電鍍設備銷售有所增加，以及有關位於龍華地塊的安排所產生收益。







—億達中國（3639）昨發盈警，預期去年度純利減少30%，因年內出售物業的毛利率因平均售價減少而有所下跌，以及若干衍生金融工具的公平值虧損，並部份被年內收購若干附屬而引起的議價購買收益所抵銷所致。