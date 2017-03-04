周四美股三大指出現回吐，恒指昨隨外圍向下，低開109點，報23618點，其後反覆向下，午後一度低見23511點，跌幅達216點，於23500點獲支持，尾市跌幅稍收窄，恒指收報23552點，跌175點或0.74%；國企指數收報10144，下滑102點或1%，成交金額757.05億元。
耀才證券研究部總監植耀輝指，美國聯儲局很大機會於本月加息，荷蘭即將舉行大選，以及北水班師回朝，都將導致港股後市受壓，倘恒指失守23500點，將進一步下試23200點。
藍籌股昨普遍向下，滙控（005）、港交所（388）、友邦（1299）均偏軟，國壽（2628）跌逾1%，恒安（1044）更跌3.25%，報64元，成跌幅最大藍籌。
藍籌普遍向下
不過，騰訊（700）逆市升0.39%，報207.2元；將於昨收市後被剔出恒指的利豐（494）則升3.24%，報3.51元，成表現最佳藍籌股。德銀發報告指，內銀股已累升不少，且現價已反映其利好因素，但結構性問題仍未解決則未有反映於股價上。內銀股偏軟，建行（939）、工行（1398）及中行（3988）齊跌逾1%。
市場憧憬兩會後或有更多支持環保的政策出台，加上內地相關部門周五表示將支持鋰電池發展，相關概念股造好，包括屬汽車及零部件股的新晨動力（1148）升6.43%，天能動力（819）漲5.79%；以及屬環保股的綠色動力環保（1330）升5.88%。
此外，渣打（2888）亦現回吐，跌1.75%，報70.25元。