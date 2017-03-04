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﻿恒大上月銷售報捷

2017-03-04 列印
　　內房銷售報捷，中國恒大（3333）公佈，2017年2月份的合約銷售金額約312.1億元（人民幣，下同），合約銷售面積約為328.2萬平方米，合約銷售均價為每平方米9510元，較2016年同期分別增長104.9%、85.4%及10.5%。

合約銷售金額達312億

　　2017年首兩個月合計，物業累計合約銷售金額684.1億元，按年增長87.6%，累計合約銷售面積及銷售均價分別約750.7萬平方米及每平方米9113元，按年增長77.8%及5.5%。

　　當代置業（1107）公佈，今年首兩個月合約銷售額19.2569億元，其中物業合約銷售額18.98億元，車位合約銷售額2762萬元，物業合約銷售面積約203228平方米，銷售均價每平方米9339元。
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