﻿滙控有望企穩 憂北水斷流 港股有壓力

雖然美股企穩，港股在美國的預託證券亦見回升，但證券界普遍認為，港股仍面對多項不明朗因素，後市有調整壓力。內地將經濟增長目標調低至6.5%，反映經濟有隱憂，而北水會否繼續南下，亦是未知之數。



美國加息有助擴闊銀行息差，加上有報道指滙豐控股（005）旗下的美國滙豐有剩餘資本回撥，增強滙控回購股份的能力，證券界預料滙控可以在調整市之中企穩。



本周仍然是公佈業績的高峰期，包括周二（7日）派成績表的港鐵（66），以及周四（9日）的九倉。



另外，恒指及國指的成份股調整將會在今天生效，吉利（175）取代利豐（494）成為恒指成份股，郵儲銀行（1658）取代青島啤酒（168）成為國指成份股。



美國經濟數據理想，3月中聯儲局加息幾乎已成定局，但美股已反映加息因素，杜指上周五微升2點，收市報21006點，穩守21000點水平。重磅股預託證券普遍向好，滙豐控股（005）預託證券收市報63.67元，較香港收市升0.7%。中國移動（941）預託證券收市報85.85元，較香港收市升0.9%。綜合主要藍籌股的預託證券走勢，恒生指數今天有機會高開約100點，在23650點附近開市。



滙豐有回購股份空間



有報道指，滙控旗下美國滙豐的普通股權一級比率高達25%，反映資本過剩，多出的資本將達80億美元（約620億港元），美國滙豐或可將過剩資本以股息撥回給滙控，令滙控在下半年有繼續回購股份的空間。



國務院總理李克強昨天發表的《政府工作報告》，將今年經濟增長目標調低到6.5%左右。市場普遍認為，內地今年的政策主調，將更傾向控制風險、打擊泡沫，而不是盲目追求高增長。



港股上周進入調整，恒指全周累積下跌412點，相當於1.7%跌幅，上周五收市報23552點。國企指數全周累積下滑274點，相當於2.6%跌幅，上周五收市報10144點。



耀才證券研究部總監植耀輝指出，內地把經濟增長下調至6.5%，屬於市場預期之內，對港股後市無大影響，反而北水是否繼續南下才是關鍵。



他預期港股將下試23200點至23300點，但個別環保股以及新能源股，可能因內地推出支持環保的政策而受追捧。



地產股或跑輸大市



新鴻基金融財富管理策略師溫傑亦認為，美國加息仍會困擾港股，恒指在加息之前，或會下試23000點至23100點，地產股將跑輸大市。雖然加息對銀行股有利，但溫傑指滙控早前公佈的業績欠佳，相信滙控股價只可企穩，上升空間有限。