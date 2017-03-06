﻿下半年人民幣 花旗料見跌6.95

自去年年中人民幣再現貶值潮，拖累香港離岸人民幣資金池大縮水，現為花旗台灣區總裁的前大中華區金融市場主管及香港區司庫莫兆鴻預期，半年內人民幣或有機會再跌至6.95元人民幣兌1美元。



莫兆鴻亦認為，本港人民幣資金池萎縮情況已見底，惟亦難大增，並繼續影響離岸人民幣流動性，若一旦有事情發生，短期離岸人民幣拆息有機會再抽高至10厘以上。



單邊大跌機會不大



他指，暫時人幣單邊大跌機會不大，因中央視貨幣平穩對穩定內地經濟起著重要作用，加上沽人幣的炒盤已大減，故料未來6個月人幣將徘徊於6.8至6.95之間，但美國進行稅制改革及若快步加息都會令美元走強，或續使人幣受壓；至於今年底變化，將視乎美國總統特朗普推行政策的情況及美國聯儲局主席耶倫的貨幣政策，以及中國對美國政策的反應而定，惟料大方向美元仍會偏強，與此同時也存在很大不確定性。



人民幣自去年下半年以來大幅貶值，今年初離岸人幣（CNH）曾創6.9895新低，及至最近略為回穩，上周五收報6.8967，較去年初仍跌4.7%。受人幣貶值影響，本港人幣資金池持續收縮，12月人幣存款量更跌穿6000億元（人民幣，下同），今年1月再縮減至只得5225億元，按年大跌近39%。



就內地加強管理資本外流，莫兆鴻坦言，有關措施對銀行的人幣業務量及本港資金池均有影響。



本港人幣資金池規模亦取決跨境資金進出，惟料短期內地不會放寬管制資本外流的措施，人民幣池金池難望大增，但隨著市場對中國看法轉趨較正面，相信資金池萎縮情況已見底，故今年會出現「不會再大跌，亦不會大升」的局面。