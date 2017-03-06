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﻿恒生豁免跨行電子轉帳費

2017-03-06 列印
　　恒生（011）由4月1日起，豁免收取35元跨行電子轉帳服務費用，另新增4項車輛貸款收費，包括車輪登記文件副本每份50元、租購合約副本每份50元、還款記錄每12個月記錄200元，以及還款過程表副本每份100元。

　　另外，渣打由6月19日起調整多項服務收費，停止支票兌現服務方面，港元支票由每張90元加至100元；美元支票由每張11美元加至13美元。報失存摺或印鑑，每戶口收費由50元倍增至100元。開戶後3個月內取消戶口，原來每戶口收費100元，屆時綜合存款戶口或支票戶口每戶口收費倍增至200元，儲蓄存款戶口每戶口則減50%至50元。
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