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﻿啟迪國際購蘇州智華6%

2017-03-06 列印
　　啟迪國際（872）昨日公佈，其間接全資附屬蘇州企億智，擬斥資1800萬元人民幣（下同）收購蘇州智華合共6%的股權。根據協議，啟迪向達晨恒勝及其投資總經理熊人杰，收購蘇州智華合共5%的股權，代價為1500萬元。另外，又以300萬元代價，向蘇州君契收購蘇州智華1%股權。

　　此外又訂立合作協議，該公司須提供銀行擔保，以促使中國銀行授出兩筆，合共四千萬元人民幣短期銀行貸款予蘇州智華，以用於其日常生產及經營活動。首筆2千萬元人民幣短期銀行貸款預期將本月10日或之前向蘇州智華授出。另外一筆相同金額的短期銀行貸款預期將於下月30日或之前向蘇州智華授出。
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