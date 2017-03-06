﻿市場簡訊

—路透報道，中國保險行業監管機構正考慮進行改革，鼓勵業內規模最大、償付能力最強的公司在海外擴張業務。不過，計劃目前尚處於初部研究階段，未知何時能夠實施。







—東北虎藥業（8197）昨天宣佈，截至去年12月底止，股東應佔溢利為25.5萬元人民幣，較2015年下跌96.4%，不派末期息。







—昆明機牀（300）昨天宣佈，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司A股股票可能被上海證券交易所暫停上市，並於公佈2016年業績當日在內地停牌。主要由於公司於2014年、2015年連續兩個財政年度經審計為淨虧損，而經公司財務部門初步測算，預計2016年經營業績仍會出現虧損。







◢英國兩大基金經理標準人壽（Standard Life）和安本資產管理（Aberdeen Asset Management）上周六發聲明，稱已就全換股合併取得初步協議，交易總值約110億英鎊（約1050億港元），成為英國最大單一基金經理，管理約6600億英鎊資產。分析師指，按照可能合併條件，安本股東將擁有合併後集團的33.3%股權，標準人壽股東則只有其餘66.7%股權。







—《星期日泰晤士報》指，在預期今年經濟達到2%的增長，帶來更高庫房收益和以及減少借貸下，英國財相夏文達將利用周三公佈的預算案，為2019年正式脫歐須對應的各種風險，建立總值600億英鎊（約5726億港元）的戰略儲備，較原先的為2020年預留的270億英鎊高出1倍有多。



—面對內地因抗議南韓部署薩德飛彈防禦系統（THAAD），影響到投資內地等包括樂天集團在內的韓國公司，以及相關出口，南韓貿易部長周亨煥周日表示可以反擊北京當局的報復行動。



他發聲明稱將尋國際法，對抗可能違反世界貿易組織及首爾與北京自由貿易協定的行為。







—外電引述消息人士指，德銀監督委員會周日開會，討論提高約80億歐羅（約660億港元）資本事宜。不過，有分析師，德銀這次提高80億歐羅資本之舉僅能局部解決資本充足率的問題，原因德銀的一級資本充足僅3.5%，遠低於美國銀行明年起要提高到至少5%的要求，而且該行資產負債表持有不少較高風險的衍生產品資產。







—路透社周六報道，法國汽車製造商PSA Group已就收購美國通用汽車公司（GM）旗下Opel車廠，與GM達成協議，而GM董事會也予以支持，但報道沒有透露收購銀碼。PSA Group是標誌（Peugeot）、雪鐵龍（Citroen）和DS Car（諦艾仕）的製造商，預計今早（周一）將聯同GM舉行記者會，向外宣佈這宗收購交易。







—《Financial Express》等媒體報道，加州一家中學在2012年投資了1.5萬美元（約11萬港元）於「閱後即焚」圖文分享應用程式Snapchat的母企Snap Inc.，隨著Snap Inc.上周四新股上市（IPO），這家中學財富暴增。



據悉，在今次IPO，該校於以17美元招股價出了三之二的Snap Inc.持股，掛牌首日Snap Inc.股價急升44%，令該校大賺了2400萬美元（約1.8億港元）。