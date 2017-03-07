﻿月中加息憂慮發酵 北韓飛彈嚇窒美股

美股假期終告失守21000點關口，杜指初段曾跌87點。聯儲局主席耶倫上周五暗示，本月中加息屬恰當，在市場引發迴響，加上北韓試射飛彈，引發地緣政治風險，投資者關注總統特朗普將如何回應。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報20965點，較上周五跌40點；納斯達克指數報5849點，較上周五跌20點。標普500指數報報2375點，較上周五跌7點。滙控（005）美國預託證價格報63.23港元，較香港收市價升0.03港元；中移動（941）美國預託證價格報85.05港元，較香港收市價升0.25港元。



Snap回吐 專家籲沽貨



美國商務部公佈，1月份工廠定單按月升1.2%，較預期的1%為佳；同日出爐的1月份耐用品定單終值按月2%，較分析師預測的上升1%為高，數字反映美國製造業繼續穩步向上。



上周四掛牌的Snap Inc昨日早段跟隨大市下跌，曾跌5%，報25.72美元。有數名分析師建議沽出Snap。



兩會期間未有重大消息公佈，港股昨日缺乏方向，恒指高開47點之後窄幅上落，收報23596點，升43點。國企指數收報10171點，漲26點。



北水乾涸 港股乏方向



踏入3月以來，北水有乾涸跡象，昨天滬港通南向資金動用了4.14億元人民幣的額度，但扣除已落盤但未完成的交易，卻有0.22億元的淨沽出。截至昨天的3月份首4個交易日，總共有3天錄得滬港通北水淨沽出。重磅內銀成為北水主要沽售對象，工行（1398）、建行（939）以及中行（3988）昨天合共錄得8.58億元淨沽出。



藍籌股普遍向好，將於下周三（15日）公佈業績的國泰（293）更升4.1%，成為表現最佳藍籌股。至於昨日正式躋身恒指成份股的吉利汽車（175），逆市跌0.6%；已被剔出恒指成份股的利豐（494）則升3.1%。同於昨日被納入國指成份股的郵儲銀行（1658）升1%，而被踢出國指成份股的青島啤酒（168）則跌3.3%。



另一方面，消息指在內地私營高等教育的民生教育（1569）將於本周五起招股，保薦人為花旗、麥格理。市傳該公司擬集資2億美元（約15.6億港元）。



另外，樺欣控股（8442）昨日截止公開發售，市傳超購逾383倍，傾向以招股價上限5.75元定價。至於第五日招股的弘和仁愛醫療（3869），孖展銷情仍冷淡，未足額。