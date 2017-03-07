﻿中信：收購麥當勞不貴

中信資本董事長張懿宸昨日表示，收購麥當勞中港業務，目前仍然等待商務部完成審議，預期於今年7月完成。未來重點是在內地三四線城市拓展麥當勞零售店。針對外界質疑買貴，他說純粹是「酸葡萄」，其實收購的市盈率非常低。



麥當勞在香港有240間店舖，已經接近飽和，未來增長靠提高客流量，及客人每張單消費。



本港麥當勞目前每年只是跟隨通脹加價，未來會維持本港麥當勞全球最平。



另外，中信集團董事長常振明在兩會座談會上談及供給側結構改革，他指國有企業面對的去槓桿問題較突出，因為國有企業的債務負擔比較重，資本補充機制還不夠，因此在「去槓桿」方面，今後將以債轉股為主要方向。