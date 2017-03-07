﻿海外投資風險難控 太保主攻本港藍籌 同業買地 見仁見智

內險股紛紛「走出去」大舉收購房地產等海外資產，中國太平洋保險（2601）董事長高國富昨表示，太保的海外投資策略較穩健，目前是通過滬港通投資本港大型藍籌股。內地投資每年回報在5厘以上，相較之下，海外投資的風險管控更加困難，尤其是匯率風險很大。



身兼全國政協委員的高國富昨天出席政協經濟組討論會，他接受訪問時表示，近期A股及H股股價的折價其實在減少，因此，太保利用滬港通、深港通的渠道，可以買到低估值的港股等投資產品。



指AH股折讓漸收窄



太保的投資以大型藍籌股為主，甚少投向創業板或其他的股份，海外投資佔其投資組合的比重較低，投資資產配置主要在內地。高國富指出，除香港以外，太保沒有海外分支機構，保險收入來源以人民幣為主，因此投資資產也匹配為人民幣。高國富直言：「內地投資年回報在5%以上，像保險資金這樣大量的投資，在海外一定有這樣的穩定收益嗎？」



對於平保等內險股已大舉投資海外房地產，包括投資香港地皮，太保則一向沒有涉足海外房地產投資。



對此，高國富稱：「仁者見仁，智者見智，關鍵看各自的投資策略。」海外投資的風險管控比內地投資更加困難。主要要考慮資產及負債的匹配、投資期，以及匯率風險。「特到是匯率風險，做對了會有很好的收益。做錯了會招致很大的風險。」



人幣相對美元仍有貶壓



外界擔心，人民幣貶值可能拖累保險的投資回報。高國富指出：「內地經濟仍保持在6.5%增長，在全球仍是較高的速度。GDP在增加，要說人民幣會貶到哪裏去，那是一些不切實際的想法。」



保監嚴控「舉牌」利市場



人民幣對一籃子貨幣的匯率也在調整，人民幣國際化的進程開始走向正常，只是人民幣相對美元仍有貶值壓力。



針對保監會收緊對「險資舉牌」的管控，高國富稱，主要是個別公司沒有合規經營，保監會要嚴厲監管，讓市埸平衡發展。他指出，「任何投機可能得到暫時利益，但終究不是長遠之計。」



去年為應對人民幣貶值及分散投資，內地居民來港買保險熱情高漲。高國富指出，這些保單的潛在風險很大。



因為部份保單按屬地理賠，如內地發生事故，香港保單能否理賠？對此，他存有疑慮。