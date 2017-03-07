﻿滬深港通可投資範圍 張華峰倡擴大

全國政協委員、香港立法會議員張華峰建議優化滬港通、深港通機制，擴大可投資股票範圍，放寬投資者資產限制，加快中港兩地金融市場互聯互通的步伐。



建議加推新股通商品通



張華峰向政協提案建議參考滬港通模式，下一步再推新股通，即允許內地、香港投資者，互相投資對方市埸的新股。同時為避免新股炒作熾熱，他提出要保證新股市值超過某個下限，即新股通啟動初期應為較大型公司。



張華峰認為，可以參照滬港通的運作模式，容許內地與香港兩地的零售投資者互相進入雙方的債券市埸，並設定相關的運作規管制度。此外，他亦建議設立「ETF通」、「商品通」等項目，豐富兩地投資者投資產品，增加市埸流通量。



近年內地資金投資港股，以及內地資金投資內地股市的渠道增加，投資規模相應擴大。張華峰擔心，內地政策連貫性不足，也不夠穩定，不利於投資。



以內地落閘，收緊海外投資的政策來說，他覺得「早前是鼓勵企業海外收購，支持中資企業走出去，現在又擔心資金外流，要嚴格審查資金來源，拼命落閘收水，甚至連累股票交易投資受影響。」



本港上市公司共享經濟集團（1178）早前向中國民生投資（中民投）的配股交易，因為內地限制大額股權類投資資金出境而告吹；取消交易的消息拖累共享經濟集團一度股價插水。



這是本港上市公司罕有地公開披露因「北水」落閘，要取消已訂立的引資交易，市場關注其他類似的跨境資金交易會否同樣受牽連。