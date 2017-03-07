﻿十月起取消漫遊費 三大電訊商影響微

國務院總理李克強周日在政府工作報告中提出，今年網絡提速降費要邁出更大步伐，年內取消手機國內長途和漫遊費，大幅降低中小企業寬頻費，降低國際長途電話費。三家內地電訊商昨日便聯同工信部於國務院政策例行吹風會，宣佈中移動（941）、中電信（728）和聯通（762）於今年10月1日起，將全面取消手機國內長途漫遊費。



市場關注取話音消漫遊費，或對電訊商盈利造成打擊，中移動首席執行官李躍昨日在吹風會上回應時認為，降低長途漫遊費用，反而會刺激需求，達至薄利多銷。聯通總裁陸益民則指出，從今年1月1日起，新增用戶就已經全部取消了長途和漫遊費用，故此次調整對該公司影響不會太大。



聯通、中移動及中電信昨日先後發通告表明，將大幅降低中小企業寬頻費，降低國際長途電話費，並於今年10月1日起停止向手機用戶收取國內長途和漫遊費。聯通預期上述措施將對其經營收入和純利帶來一定影響，會加快創新轉型，調整優化業務結構。中移動預計相關減費舉措，將對其經營收入和純利帶來一定影響。中電信亦預計上述降費措施將對經營收入和淨利潤帶來一定影響。



早段捱沽 收市僅微跌



由於三大內地網絡商去年下半年已逐步取消相關費用，3G及4G月費計劃大都不設國內漫遊及長話費，加上對盈利增長動力的數據服務並無影響，故內地電訊股昨日即使逆市捱沽，但愈跌愈少，聯通昨日收報9.32元，無升跌；中移動跌0.35%，收報84.8元；中電信則跌0.83%，報3.57元。



業內人士指出，三家內地電訊商於數年前逐步調整漫遊費，做得最早的要數聯通，於2008年開始，所有3G或4G客戶都不設話音國內漫遊及長途電話收費，只有2G客戶現時仍有相關收費。中電信及中移動亦於去年下半年擴大國內免漫遊費的覆蓋，加上話音服務收入近年已走下坡，相關業務佔收入比重相當有限，故實施的影響輕微。摩根士丹利估計，相關的收入佔總收入最多為中移動，高達7%，其他兩電訊商只佔總收入1%。