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﻿富力：房產稅勢在必行

2017-03-07 列印
　　富力地產（2777）行政總裁張力預期，今年內地樓市整體平穩向好，不會大起大落，但各城市的樓價走勢不一。他又指，內地推行房產稅是遲早的事，預計該稅項一旦實施，將影響樓價，投資者買樓時需審慎考慮。

　　此外，昨日有多間內房公佈2月份銷售數據，中國海外（688）合約物業銷售額約149.97億元，1月及2月合計物業銷售約348.15億元。融創中國（1918）新增預訂銷售金額120.7億元（人民幣，下同），按年增1.5倍，合同銷售金額101.5億元，按年增2.53倍。奧園地產（3883）2月合同銷售總額21.04億元，按年增長近兩倍。雅居樂（3383）2月預售金額為64.1億元，按月增39%。花樣年（1777）2月銷售額為7.18億元。
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