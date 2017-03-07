﻿小米雷軍：全球化急不來

小米科技董事長雷軍昨日在兩會指出，小米的全球化戰略是未來20年至30年的事，進入一個國家需時兩至三年，急不得。未來5年至10年是中國品牌手機進入全球爭霸戰、大放光彩的10年。他又指，小米今年的銷售目標1000億元人民幣，有90%機會達到。



該公司看好人工智能，過去半年大量投資於人工智能，將很快推出新產品。對於新零售的佈局問題，雷軍稱，個人理解新零售的需求是結合線上線下，用互聯網的思維來幫助實體零售轉型升級，提高用戶體驗改善效率，去年一年小米做了很多針對於此的實踐，積累了寶貴經驗。互聯網+的道路是正確的，讓各行各業轉型升級。