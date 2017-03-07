﻿北韓射四導彈 日圓回勇升至113

國際油價周一偏軟，美國頁岩油商持續增產，抵銷利比亞因發生衝突而暫停部份原油出口的消息，紐約4月期油曾跌至每桶52.76美元，其後收復失地，重上每桶53美元水位。而美匯指數繼續獲利回吐至101點，現貨金價則一度失守每盎司1230美元水平。北韓試射飛彈引發避險情緒，帶動日圓回勇升至113兌1美元水位，英鎊五連跌，低見1.22美元的5周低位。



國際油價扭轉上周升勢回軟，紐約4月期油昨日跌57美仙或1.07%，見每桶52.76美元，到美市早段一度倒升0.17%，見每桶53.42美元；倫敦5月期油亦在歐市後段倒升23美仙或0.41%，見每桶56.13美元。



美國頁岩油商第10個月增加鑽油活動，據Baker Hughes的數字，美國上周的活躍鑽油台再增加7個，至609個，是2015年10月以來最多。



另一方面，利比亞最大油港與第三大油港Es Sider和Ras Lanuf基於發生衝突的問題，暫停原油出口，直至安全改善和讓工人回到產油設施為止。



聯儲局下周加息機會升至80%以上，美匯指數過去一個月累升1.5%後，昨日在獲利回吐盤中回軟，歐市中段曾跌0.32%，見101.22點，其後跌幅收窄至0.03%。



芝加哥商品期貨交易所的聯邦基金利率期貨押注儲局下周加息的機率約為80%。分析師指，市場周一未來流露對加息的恐慌情緒，大約是已完全消化這個因素，已反映美匯近期進一步上升的幅度不大。



金價個別發展，紐約4月期金靠穩，美市早段升10.8美元或0.88%，見每盎司1237.3美元，其後升幅收窄至0.29%；倫敦現貨金價窄幅波動，歐市後段曾跌5.25美元或0.43%，見每盎司1229.30美元。



日圓昨日曾升0.42%，見113.56兌1美元（每百日圓兌6.83港元）。北韓突然試射飛彈引發市場資金走入日圓、美債避險，對美債孳息構成壓力，減少美元的吸引力。歐羅曾跌0.42%，見1.0577美元（歐羅兌8.2港元）。投資者注視近日法國大選的動向，醜聞纏身的總統候選人菲永周日堅稱會繼續競逐總統。