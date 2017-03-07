﻿IFC外望——Snap上市成投資神話

投資嘅嘢真係講眼光同膽識，SnapChat嘅母公司Snap Inc.，喺紐約大熱上市，又造就唔少億萬富豪，除咗兩個30歲唔到嘅創辦人身家暴漲之外，仲有第一個投資Snap嘅外人Jeremy Liew，他係Lightspeed資本嘅合夥人，早喺2012年就投資咗48萬美元喺Snap，依家呢筆股份總值漲到20億美元（156億港元），足足升咗4000倍有多！



獨具慧眼嘅Jeremy Liew，初次發現Snapchat呢個程式時，個軟件嘅註冊用戶唔到10萬，從朋友女兒口中認識後大感興趣，向Snapchat官網郵箱發咗封信，但音訊全無。於是由Snapchat.com嘅網域持有者入手，當時嘅Toyopa Group公司就是 Snapchat 前母公司，創辦人正是仍喺史丹福大學讀書嘅斯皮格爾（Evan Spiegel）。



Jeremy Liew透過史丹佛校友群組向斯皮格爾嘅facebook主頁發訊息，但得到嘅回應係家境唔錯嘅斯皮格爾唔需要投資。



佢冇放棄，繼續約見斯皮格爾同佢嘅合夥人，了解佢哋創立呢個交友平台嘅理念，經過大約10日個會面，至促成投資48.5萬美元（約378萬港元）。Jeremy期間仲發覺，當年Snapchat嘅下載量雖然唔高，但用戶使用頻率好高，所以決心要投資落去。



麥紹棠買歐洲跑車



自從Tesla賣得滿堂紅以來，不少公司都看中電動跑車的市場，連中建置地（261）也不例外。中建置地昨天宣佈，斥資14.68億元購入歐洲超級跑車「Apollo」項目的51%股權，以承兌票據支付。中建置地取得這個名牌汽車品牌的控制權，仲取得相關的製車技術，將來相信要在汽車市場大展拳腳。在收購之後，Apollo仲計劃開發電動汽車，即係要同Tesla打對台。



講起中建置地，其創辦人麥紹棠近年較為低調，但其實係佢既公子麥浚龍（Juno）在娛樂圈走紅之前，麥紹棠已經在股壇打響名堂，韋琪都可以話係「細細個已經聽過佢既名」。



至於Apollo跑車項目的賣家，同樣大有來頭，就係早前已入股中建置地的蔡嵩豐。蔡嵩豐來頭不少，其父親是海暉國際前主席蔡世亮，老一輩股民相信對蔡世亮的事跡都十分熟悉。蔡嵩豐現時手上已有中建置地3.78%股權，以及可以兌換為496億股的可換股債券。換言之，蔡嵩豐只要行使換股權，隨時會成為中建置地大股東，究竟呢間公司有咩後着，蔡嵩豐會否成為亞洲Elon Musk，真係要拭目以待。



高瞻