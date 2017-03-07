﻿市場簡訊

—滙控（005）宣佈，已申請並獲香港聯交所授出豁免，發行或有可轉換證券，其數目可超過一般授權規定佔該公司已發行股本20%的上限。或有可轉換證券是一種債務證券，在若干指定情況下可轉換為普通股，而且在歐盟法例下受惠於特定的監管規定資本處理方法。







—中建置地（261）昨天宣佈，斥資14.68億元，收購歐洲超級汽車品牌Apollo的51%股權，以發行承兌票據支持。出售Apollo股權的蔡嵩豐，現時持有中建置地的3.78%股權，以及可以兌換為約496億股中建置地股份的可換股票據。







—人保（1339）宣佈，王銀成已向該公司遞交辭呈，辭去執行董事、副董事長、總裁並停止履行相關職務，該辭任於昨日（6日）生效。中紀委早於上月23日公佈，王銀成涉嫌嚴重違紀，正接受組織審查。







—路透社引述知情人士報道，內地網上產險公司眾安保險，打算在內地首次公開招股前，將5%至10%的股權售予兩名策略投資者，以籌集多達100億人民幣資本，現正在早期物色可能投資者階段。眾安的大股東包括阿里巴巴旗下的螞蟻金服以及騰訊（700）。







—蘇格蘭最大保險商標準人壽（Standard Life）周一宣佈，以全換股方式，收購安本資產管理（Aberdeen Asset Management），締造英國最大基金經理，交易金額約為110億英鎊（約1047億港元）；以上周五收市價計，安本估值為38億英鎊。合併後公司管理約6600億英鎊資產，標準人壽將持有66.7%合併後公司的股權。







—法國標誌汽車母公司PSA Group出價22億歐羅（約181億港元），收購美國通用車廠旗下正虧損的歐洲汽車業務，包括德國歐寶（Opel）和英國佛賀（Vauxhall）品牌，成為歐洲第二大車廠。PSA稱目標是通過每年節約17億歐羅，3年內做到2%的銷售利潤和到2026年提高至6%。這宗交易亦表示通用車廠撤出市場。







—東亞銀行（023）公佈，該行收到正在清盤的原告人China Medical Technologies向高等法院原訴法庭提交的申索陳述書。東亞董事會認為，申索陳述書中的申索缺乏理據，並將強烈反對有關申索。根據當前的訊息，董事會認為，申索陳述書不會對該行的正常業務和經營，造成任何重大不利影響。



事緣原告人於2006至2009年間存入款項到Supreme Well的東亞戶口，據稱用作收購根本不存或高估了價值的某技術，以及2007至2011年間存款到其他東亞戶口。原告人指，Supreme Well乃由其相同董事及或行政人員控制，並促使原告人向Supreme Well支付該等款項。原告人指稱逾1.8億美元款項是從Supreme Well和其他相關實體的東亞戶口向原告人的董事及或行政人員的關連方支付，目的為挪用該款項用於其個人利益，而且是在違反信託及或誠信義務的情況下發生，故向東亞提出申索。







—中國銀監會特邀顧問、工行（1398）前行長楊凱生指出，內地風險管理經驗及法規存在不足，各監管機構亦欠協調，但目前金融風險可控，要對金融保持穩定充滿信心。另傳中銀監下發通知要求股份制銀行有效摸清信用風險底數。楊凱生昨在全國政協會議記者會上表示，現時許多金融產品及交易行為已經跨行業、跨機構、甚至跨監管，面對許多事情經驗不足，法規也不盡完備，各個監管機構的協調不是完全有效，需警惕各類風險，對目前監管未覆蓋的金融交易行為及產品，實施「穿透式監管」。