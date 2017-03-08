﻿股神撐按揭買磚頭 美股高位徘徊跌18點

美股周二早段好淡爭持，杜指初段曾跌52點，跌至20900點邊緣。美國股神巴菲特繼早前唱好股市之後，他日前接受訪問時表示，指購買住宅可以巧妙利用30年期的按揭，即使押錯注，利率一直低企，也可以一筆付清。他最近放售的加州海邊豪宅，以放盤價計就是46年間升值72倍。



杜瓊斯工業平均指數截至今晨四時報20935點，跌18點；納斯達克指數報5844點，跌4點；標普500指數則報2371點，跌3點。滙控（005）美國預託證價格報63.05港元，較香港收市價跌0.15港元；中移動（941）美國預託證價格報84.97港元，較香港收市價跌0.13港元。



美國商務部出爐的1月份貿易收支，錄得近5年最大的485億美元貿易逆差，按月擴大42億美元，與預期相若，主要是1月進口增2.3%，同期出口僅增0.6%。美國1月份對華逆差亦擴大12.8%，至313億美元。



OECD料明年全球增長3.5%



經濟合作及發展組織（OECD）發表最新的經濟前瞻報告，預期2018年全球增長僅3.5%，與去年11月的預測相若，但警告政治不穩、加息和保護主義等因素，可能拖累增長前景。



美國股神巴菲特投資股票賺大錢時有聽聞，卻鮮見他提及「買磚頭」投資者房產，他日前接受財經頻道CNBC訪問時表示，住宅值得買入的原因之一是可以巧妙利用30年期的按揭，即使押錯注，利率一直低企，也可以一筆付清。股神形容，30年按揭是全世界最好的工具，因為即使押錯注，利率只有2厘，當然這種情況很罕有，到時還清欠款便可，這樣業主可以握有單邊投機（one-way bet）的機會。



港股方面，昨日繼續「炒股不炒市」，恒指昨日高開34點後，最多曾升131點，但受制於20天線（23826點），收市報23681點，升84點，相當於0.4%升幅。國企指數收報10229點，漲58點，相當於0.6%升幅。大市缺乏方向，成交金額維持在627億元的偏低水平。



美圖納北水「水域」



總理李克強日前表示，目前三四線城市房地產庫存仍然較多，要支持居民自住和進城人員的購房需求，房價上漲壓力大的城市要合理增加住宅用地。市場對李克強的言論反應正面，內房股連日上升，碧桂園（2007）及雅居樂（3383）昨天均升逾5%，遠洋集團（3377）更升逾6%。



另外，深港通調整南下的投資股份名單，港股通新貴美圖（1357）大升近12%，周黑鴨（1458）亦升逾2%，但周生生（116）卻逆市微跌0.4%。