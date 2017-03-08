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﻿滙豐月底推語音認證

2017-03-08 列印
　　自從去年6月被花旗捷足先登，成為首家推出語音認證的銀行後。滙豐的語音認證服務一直只聞樓梯響，但昨日滙豐終於公佈，將於3月27日推出語音認證服務（Voice ID），客戶可用聲紋作為驗證方式，代替密碼及回答保安問題的程序登入電話理財服務。

　　滙豐的語音識別技術的首次登記客戶須年滿18歲，並要在推出當日致電有關登記熱線，輸入戶口號碼及電話理財密碼得到確認後，需要讀出三次語音密碼「我有件事想搵你幫吓手」，再經手機收短訊確認完成登記。到下次使用電話理財服務時，便可通過語音登錄，毋須再輸入電話理財私人密碼。

　　系統會根據客戶的聲線、口形、鼻音等說話習慣，將聲紋記錄為數據值儲在滙豐的伺服器上，而非儲存為聲音檔案以提高保安度。
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