﻿內地走資壓力稍降 外儲重上三萬億美元 人幣閃彈弱勢未轉

中國外匯儲備連跌7個月後終反彈，據人行官網公佈，今年2月份外匯儲備重上3萬億美元，達30051.24億美元，高於市場預期，該消息一度刺激離岸人民幣閃彈至6.88兌1美元水平。不過，分析認為，美息趨升，支持美元偏強，人民幣弱勢難逆轉，料外儲很大機會再跌穿3萬億美元。



中國2月份外儲按月增加69.2億美元，重返3萬億美元，外管局解釋，該月內地跨境資金流動比較平衡，國際金融市場上非美元貨幣貶值，但資產價格上升，以致外儲規模穩中有升。往前看，隨著內地經濟增長動能進一步增強，跨境資金流出壓力會有所緩解，但國際金融市場不確定性依然較大，外儲規模可能在波動中逐步趨於穩定。



離岸價曾彈至6.8894



人行營業管理部主任周學東表示，外儲是比較珍貴的資源，要慎重使用；當前規模還是較高水平，至於何謂合適水平則見仁見智。他認為，匯率單邊升值或貶值對微觀和宏觀經濟都不利。



人民幣去年大幅貶值，全年貶幅達6.5%，令走資潮加劇，外儲自7月持續下降，1月更跌穿3萬億美元，2月才稍微反彈。受外儲數據好轉刺激，人幣離岸價曾閃彈117點子至6.8894的全日高位，但很快重返6.89水平，截至晚上約8時半，報6.8977，升34點子。人幣在岸價昨中間價報6.8957，跌167點子；日盤收報6.8987，跌58點子；晚上跌至6.90水平。



王冬勝：內地或有加息壓力



美國加息預期升溫，滙豐亞太區副主席兼行政總裁王冬勝昨在北京表示，美國加息將令美元更強勢，人幣亦會進一步受壓，故若美元持續加息，中國也可能需要加息，以應對人幣貶值壓力。



對於外儲回升，恒生（011）署理首席經濟師薜俊昇不感意外，因期間人幣回升減緩資金外流壓力及外儲受惠所持金融資產價格上升。他料美國加息將帶動美元偏強，人民幣年底將跌至7.2，惟跌幅較去年緩和，僅3.5%，加上中國經濟回穩及資金外流誘因減少，故外儲有再跌壓力的同時，亦不致過於波動。



上商料降至2.75萬億



上商財資業務處研究部主管林俊泓則指，外儲反彈出乎意料，未來規模主要視乎美息及外貿走勢，由於預期美國債息未來數月將持續上升，外儲受惠所持美債價格上升的貢獻將會消失，而外貿數據未必能持續保持理想，因此外儲企穩在現水平有難度，或會降至2.75萬億美元。



中銀香港（2388）發展規劃部高級經濟研究員柳洪稱，外儲規模升升跌跌將會成為常態，總體判斷是可能在波動中趨於穩定，並認為近3萬億美元的外儲規模是充裕的。