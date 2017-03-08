﻿傳奇撤銷收購 TVB或追討開支

電視廣播（511）收購戰至昨日終暫告一段落，擬提出收購的傳奇影業及娛樂集團，昨日以未能確定電視廣播會否派特別息為由，在證監會限期前撤銷提出收購。電視廣播昨日亦指，收到傳奇影業撤回收購要約的通知，更表示或會向傳奇影業追討其處理相關收購建議所產生的成本及損失。



周藝強接受本報訪問時稱，該公司近期曾與電視廣播第二大股東基金公司Silchester International接觸，獲悉對方仍然反對回購股份及要求派發特別股息，在擔憂收購電視廣播後，將可能面對該公司因派特別息而造成資金流失，對電視廣播的財務狀況及股價造成不利影響，故最終決定撤回收購。



惟他表示，目前仍未完全放棄收購電視廣播，未來數星期仍會密切關注電視廣播的發展，若股份回購及派特別息均被否決，在半年後會重新考慮以原定的價格向電視廣播提出收購，但具體的作價則拒絕透露。



面對電視廣播聲言保留法律權利向傳奇影業作出索償，周藝強回應時稱，對於電視廣播可能採取的法律行動「絕對唔擔心」，因為傳奇影業是次計劃提出收購的行動，完全按照通訊局，港交所及證監會的指引及條例進行。



指憂派特息損財務狀況



電視廣播在昨晚公佈，已接獲傳奇影業通知其已撤回就電視廣播股份提出收購的建議，除非獲證監會同意，否則傳奇影業在半年內不可再向電視廣播提出收購。電視廣播更表示，董事局保留其法律權利，向傳奇影業追討該公司就處理相關收購建議所產生的相關費用及開支，以及就此所蒙受的其他損失。



其後，傳奇影業亦在港交所發公告解釋指，在Silchester International建議派發特別股息一事上，電視廣播董事局未有明確決定，僅指會在處理完股份回購後才考慮派發特別股息的建議。傳奇影業表示，若日後電視廣播股東批准派發大額特別息，將嚴重影響其對電視廣播的估值及電視廣播本身的財務狀況，同時亦可能對股份市價造成影響，因此最終決定撤回提出收購要約。