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﻿盈德氣體獲太盟提全購

2017-03-08 列印
  盈德氣體（2168）股東內訌白熱化之際，獲太盟亞洲資本提出全面收購。太盟宣佈，擬以每股6元，較停牌前折讓3.54%，收購盈德其餘全部約18.77億股，以及約383萬份尚未行使購股權，涉資112.7億元。

  另外，在盈德今日舉行特別股東大會前夕，盈德兩董事孫忠國及Strutt稱，已向商業罪案調查科申請要求調查主席趙項題，指其可能涉嫌虛假陳述、串謀欺詐、威脅投資人等罪名，並申請對盈德的公章，財務帳冊進行預備案保全，以防止任何人利用不當手段破壞盈德的正常運營，而商罪科已正式受理。趙項題反駁指，有關聲明未有展示任何證據，警方亦未有就任何事聯絡該公司。該股昨日停牌。
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