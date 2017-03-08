 Advertisement
  • 2017年3月8日 星期三
  • 17º
  • 83%
熱門： 背囊友特首選戰麥當勞捐骨髓敬言仁基金

日報新聞 > 財經

﻿復牌微跌　宏橋擬回購

2017-03-08 列印
  早前遭沽空機構發報告狙擊的中國宏橋（1378）昨天復牌，但股價只微跌不足1%。宏橋認為有關報告既失實又誤導，並聲言公司有意回購股份，以及向沽空機構採取法律行動。不過，反駁沽空機構的具體資料，則要稍後才公佈。

  在本月1日，沽空機構Emerson Analytics發出報告，指控宏橋在招股期間已開始虛報財務數據，包括呈報較實際低的生產成本，又指宏橋的邊際利潤遠較同業為高，是把生產成本「報細數」之故，指該股股價只值3.1元。宏橋昨天復牌，股價早段曾急挫至6.66元，但其後跌幅收窄，收市報7.1元，較Emerson狙擊前的7.8元，低約9%。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd