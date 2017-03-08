﻿憧憬延長減產 油價靠穩見53.8美元

澳洲央行周二議息後決定維持基準利率於1.5厘的紀錄低位不變，會後澳元靠穩見76.33美仙；日圓則回軟見114兌1美元水位。美國下周加息機率持續高企，帶動美匯升近102點，拖累現貨金價跌見每盎司1216美元。國際油價則在憧憬油組延長減產協議期下靠穩，紐約4月期油曾升見每桶53.8美元。



在議息公佈前，澳元昨早段靠穩，曾見76.26美仙；接近中段澳洲央行一如市場預期維持基準現金利率於1.5厘不變，澳元繼續造好，曾升0.71%，見76.33美仙（澳元兌5.92港元），其後升幅收窄。



在去年5月和8月，澳央行兩度減息，主要受疲弱的通脹數字影響。該行昨日在議息後聲明指，澳洲通脹仍低於2%至3%的官方通脹目標，但又強調雪梨和墨爾本升勢不止，衡量上述因素，該行有理據按兵不動。



日圓回軟至114



另外，利率期貨合約顯示，市場預期美國聯儲局在3月14至15日加息的機會已超接近100%。下周中加息預期高企下，美元兌主要貨幣續靠穩，美匯指數曾升0.27%，見101.91點；其中日圓低位見114.15兌1美元 （每百日圓兌6.8港元），跌0.23%。



美元續升，金價則續跌。承接周一跌幅，紐約4月期金價曾跌9.7美元或0.79%，見每盎司1215.8美元，為連續第6個交易日下跌，並創今年2月3日以來低位；倫敦現貨金價曾跌8.99美元或0.73%，見每盎司1216.29美元。



金商表示，聯儲局下周加息似乎已成鐵一般事實，持續利淡金價。Natixis的分析師Bernard Dahdah表示，估計聯儲局在2017/2018年度將加息7次，料對金價構成壓力，而金價疲軟將促使資金加快撤離黃金交易所基金（Gold ETF）。



全球最大黃金指數基金（ETF）SPDR Gold Trust的持金量在上周五減少4.7噸後，周一再跌3.8噸。



油公司投資溫和復甦



油價方面，紐約4月期油價昨日曾升60美仙，升幅1.13%，見每桶53.80美元。倫敦5月期油價亦曾升64美仙或1.14%，見每桶56.65美元。



伊拉克石油部長表示，石油輸出國組織（OPEC）的減產計劃或需延長至今年下半年。而國際能源機構（IEA）報告指，石油公司經過兩年削減投資後，2017年的相關開支有「溫和復甦」跡象。