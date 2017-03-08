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﻿美高域暗盤爆升 每手帳面賺4900元

2017-03-08 列印
  美高域（1985）今日掛牌，昨日暗盤爆升逾1.6倍。若該股今日能挾暗盤升勢炒上，意味散戶每手帳面或能勁賺近4900元。美高域以招股價上限1.46元定價，集資淨額僅5920萬元，吸引1.58萬人認購，公開發售超購1176.8倍。該股一手中籤率為50%，要申請100手才穩中一手。該股接獲691張頂頭槌飛，每張飛派4手，中籤率僅0.15%。

　　美高域昨日在輝立交易場收報3.89元，較招股定價升166.4%，每手2000股，帳面賺4860元。於耀才新股交易中心收報3.88元，升165.8%，每手帳面賺4840元。

　　弘和仁愛醫療（3869）昨日第6日招股，孖展銷情續冷，6間證券行累計為其借出755萬元孖展額，遠未足額。另外，市傳江西銀行有意今年內來港上市。資料顯示，該行2015年收入69.3億元人民幣，按年升27.2%，但期內純利大跌57.1%，至7.1億元人民幣；2015年不良貸款率為1.79%；核心一級資本充足率為13.06%。
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