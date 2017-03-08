﻿美高域暗盤爆升 每手帳面賺4900元

美高域昨日在輝立交易場收報3.89元，較招股定價升166.4%，每手2000股，帳面賺4860元。於耀才新股交易中心收報3.88元，升165.8%，每手帳面賺4840元。
弘和仁愛醫療（3869）昨日第6日招股，孖展銷情續冷，6間證券行累計為其借出755萬元孖展額，遠未足額。另外，市傳江西銀行有意今年內來港上市。資料顯示，該行2015年收入69.3億元人民幣，按年升27.2%，但期內純利大跌57.1%，至7.1億元人民幣；2015年不良貸款率為1.79%；核心一級資本充足率為13.06%。
尖沙咀一宗交通意外，同時顯現人性的醜陋與善良！一名婚禮攝影師前晚工作期間，為購買電芯離開酒店婚禮場地，橫過馬路時被一輛的士撞倒，性命一度垂危，的士司機事後不顧而去。同行獲悉他遭逢意外後，發起義助行動，...
2017-03-08
過度捕撈造成嚴重生態環境問題，國家一級保護動物江豚亦因為長江流域嚴重污染、魚群數量減少而瀕臨絕種，農業部部長韓長賦表示，當局將逐步禁止在長江流域捕魚，希望恢復長江生態。 韓長賦昨表示，中國人愛...
2017-03-08
美國總統特朗普上任後簽署行政命令，禁止七個伊斯蘭國家公民入境，事件在國內外激起極大反響，他周一簽署另一道行政命令，將反恐盟友伊拉克剔出名單，其餘六國公民只要持有「綠卡」或獲發簽證，亦可自由入境美國，但...
2017-03-08
據星島地產網報道，樓市氣氛向好，近日部份屋苑錄高價成交個案，天水圍嘉湖山莊錄高價成交，中原分行經理胡啟文表示，嘉湖山莊美湖居2座頂層連天台單位，面積441方呎，望開揚景觀，以443萬元沽出，呎價100...
2017-03-08
美股周二早段好淡爭持，杜指初段曾跌52點，跌至20900點邊緣。美國股神巴菲特繼早前唱好股市之後，他日前接受訪問時表示，指購買住宅可以巧妙利用30年期的按揭，即使押錯注，利率一直低企，也可以一筆付清。他最近放售的加州海邊豪宅，以放盤價計就是46年間升值72倍。 杜瓊斯工業平均指數截至今晨四時報20935點，跌18點；納斯達克指數報5844點，跌4點；標普500指數則報2371點，跌3點。滙控（005）美國預託證價格報63.05港元，較香港收市價跌0.15港元；中移動（941）美國預託證價格報84.97港元，較香港收市價跌0.13港元。 美國商務部出爐的1月份貿易收支...
2017-03-08
巴塞隆拿今晚歐聯十六強次回合主場對巴黎聖日耳門，勢乘近四場西甲共轟十五球的強大火力，力圖創造克服首回合慘敗0:4的晉級奇蹟，不過敵軍也會嚴加防犯，博主隊讓球主客和讓一球「主勝」贏波出局。（有線61、201台周四凌晨3:45直播） 首回合作客0:4敗給聖日耳門後，巴塞接著在四場西甲全勝兼入十五球，重現驚人攻力，主帥安歷基更矢言挾強勢創奇蹟。 除了和近況出色之外，巴塞近兩次在歐聯主場跟聖日耳門交手全勝之餘，還巧合淨勝兩球，然而聖日耳門各賽事近十六仗不敗，今仗有四球優勢在手，捧巴塞「主勝」出局合理。 同日另一場歐聯十六強，多蒙特主場有力失復首回合一球失地，反勝賓菲加晉級，讓...
2017-03-08
除了Canon最新發佈的APS-C無反相機M6外，有傳Sony今年亦會為無反相機帶來新一代全片幅旗艦A7 III。近日Fujifilm就先拔頭籌，推出中片幅無反相機GFX 50S。其實去年尾Hasse...
2017-03-08
早前捲入新地貪污案的新地前聯席主席郭炳江，去年7月獲准保釋等候上訴。重獲自由後，65歲的郭生除Ready今年5月的最終上訴，亦不時與親友敍天倫樂。上周末晚上，郭炳江在保鏢護送下現身中環ifc的戲院。原...
2017-03-08
今天是三八婦女節，過去數十年來，香港女性教育程度大大提高，工作機會大增，從事專業或晉身高級管理層人數也有增無減，參政所取得的成就亦有目共睹。女性地位雖不斷提高，但近年社會上有人對三十歲以上仍獨身的女性加上負面標籤，更有傳媒故意塑造所謂的「剩女」，加以挖苦，這種成見，與社會發展背道而馳，有需要打破，還女士們一個公道。 近年有傳媒推出多個「剩女」真人秀，亦有傳媒使用「敗犬」、「沒女」等標籤女性，意指到了一定年紀還未出嫁的女性，尖酸刻薄，成為男性嘲笑女性的潮語。其實，把三十歲出頭的女性界定為「剩女」、「敗女」，既無視現實環境，亦毫無道理。 昔日女性入讀大學的機會較低，很多女性在十...
2017-03-08
根據街頭智慧，當某騎師在一次賽事中大發神威後，接戰很大機會偃旗息鼓，因為任何圈子都講究勢力均衡，就算一人獨大，也要留一點生存空間給其他人。莫雷拉剛戰雖然狂掃八W，但筆者深信他今戰依然有馬贏，除了是因為...
2017-03-08