﻿IFC外望——王衛躍升為第三大華人富豪

胡潤研究院周二在北京發表《2017胡潤全球富豪榜》，剛在深圳上市的順豐速運，其創辦人王衛身家暴漲，以1860億元人民幣財富躍升至全球排名第25位，在大中華區排第三。



《富豪榜》顯示，微軟創辦人蓋茲折合以5600億元人民幣（每百港元約兌89元人民幣）的財富，蟬聯全球首富；股神巴菲特排名第二。亞馬遜創辦人貝索斯財富按年上漲37%，躍居第三，朱克伯格則首次進入前五名。



在大中華區，順豐速運創辦人王衛以1860億元人民幣身家，躍升至全球排名第25位，在大中華區排第三。自順豐速運2月在深圳上市以來，王衛的身家暴增5倍。相較之下，李嘉誠以1750億元排在區內「梗頸四」，身家落後於46歲的王衛，其全球排位亦由去年的23位下降至32位。大中華首富仍是王健林，第二位為馬雲。



《富豪榜》顯示，2017年全球有2257位10億美元富豪上榜，增加69人，達歷史新高，總財富達55.9萬億元人民幣，按年升16%，相當於全球國內生產總值（GDP）的10.7%。



馬雲「酒駕論」籲合力打假



阿里巴巴近期頻頻公開向假貨問題宣戰，惟仍不時被評打假工作不到位，阿里巴巴主席馬雲昨日在微博發表文章大反擊，指憑一間公司之力無法根除假貨，需要全社會合力打假，更需要法治的完善，並向兩會代表的委員會建議像治理酒駕那樣治理假貨。



馬雲的「治理酒駕論」在昨日隨即獲得中國企業家俱樂部前主席、聯想控股董事長柳傳志及小米主席雷軍在網上發文力挺。馬雲在微博的文章中表示，治理假貨，需要全社會的合力、需要各方的協同，更需要法治的完善的基石。他又認為，對於制假售假，應該像打擊酒駕一樣嚴厲，這樣才能起到良好的效果。



對於馬雲的發文，柳傳志中國企業家俱樂部的工作群裏發文指，假貨「毀了眾多的行業，毀了網購，而且會毀了誠信，毀了中國的立國之本」，只要深刻認識其危害，並像治理酒駕一樣嚴格執法，假貨一定能根治。另外，雷軍亦在微博上表示「假貨是社會的毒瘤，嚴重損害了國貨形象和消費者的信心，堅決支持加大打擊假貨的力度」。



高瞻