﻿市場簡訊

—保利文化（3636）拓展影院投資業務，擬斥資6.8億元人民幣，收購持有內地逾21間戲院的星星文化100%股權。星星文化2008年成立，為內地綜合民企星星集團旗下的文化娛樂產業投資管理企業。截至去年12月底，旗下已開業影城21間，其中10家是與韓國最大連鎖戲院CJ CGV株式會社合資；另在建影城4間，及已簽約未開業影城12間。星星文化去年蝕635萬元，2015年同期則賺2562萬元。







—遠洋集團（3377）公佈，2月累計協議銷售額為37.7億元人民幣，按年增長1.65倍。期內，協議銷售樓面面積約15.43萬平方平，按年升46%；每平方米銷售價2.44萬元人民幣，增長82%。







—光大證券（6178）公佈，2月份淨利潤1.19億元人民幣，按月下跌4.91%。期內營業收入3.67億元人民幣，增長9.58%。今年首兩個月，光大證券淨利潤2.44億元人民幣，營業收入7.02億元人民幣。







—滙控（005）旗下美國滙豐及滙融，將總值15億美元的第二重按揭貸款組合售予瑞信的附屬公司，所得資金將用作清還長期債務及一般營運用途。扣除成本後，滙控在是次交易中將錄得5100萬美元稅前虧損。







—惠理集團（806）公佈去年業績的全年純利大跌近50%，至1.375億元，每股盈利7.4港仙，派末期息4.8港仙，以及特別股息7.2仙。惠理集團主席謝清海表示，集團過去的投資周期利淡其投資回報，集團奉行的價值投資風格，以至集團在亞太區市場的主要的投資領域被看淡。







—招商局置地（978）昨日公佈全年業績，盈利按年勁升近338%，至8.11億元人民幣；每股盈利16.54仙人民幣；派末期息每股4.5港仙。期內，營業額按年上升約81.49%，至116.06億元，主要由於年內竣工及交付的總建築面積增加。







—湯臣集團（258）發盈喜，預期截至去年12月底止年度的除稅後綜合溢利，將較2015年的6.25億港元，大幅增長約60%。







—標準資源（091）公佈，股東每持有5股股份，可獲1份紅利認股權證。每份認股權證持有人，有權於12個月內按認購價0.093元認購一股新股。認購價0.093元，與昨天收市價相同。按公司已發行股份31.94億股股份計算，將發行6.39億份認股權證。若全面行使，將會發行6.39億股新股份，相當於擴大後股本的16.67%，而公司將可因此集資5941萬元。







—新福港（1447）公佈，最近中標4份維修保養項目合約，預計涉及18.72億元。公司旗下的新福港營造中標建築署港島東及離島（南）維修保養項目，涉及7.6億元。其餘3份項目合約，涉及1.9億元至7.11億元不等。







—恒嘉融資租賃（379）發盈喜，料2016年全年應佔純利，較2015年度純利340萬元大幅增加，因去年初新收購的融資租賃業務的溢利貢獻；出售附屬公司的一次性收益；及轉換全部可換股債券為股份的公平值收益。







—宏華集團（196）公佈，獲中亞現有客戶簽訂四台鑽機銷售合同，合同總金額約為4000萬美元，折合約3.1億港元，預期於今年內交付。







—全國政協委員、香港旅發局主席、麗新系主席林建岳，昨天回應中資買貴港地時表示，「作為生意人，我歡迎競爭。作為市民，相信今後買樓上車會更難。」又批評現時的樓市辣招，有不少副作用，對市民不利。