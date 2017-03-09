﻿炒家主板覓食 每手賺5080元 美高域膺新股「雙冠王」

在無全配售、無分貨集中之下，主板上市的美高域（1985）昨日首天掛牌便爆升逾1.7倍，每手賺5080元，一舉摘下近10年的新股「賺錢王」及「升幅王」。分析指，以往專炒創業板新股的資金，近期轉到主板「搵食」，加上該股分配予「頂頭槌飛」的比例極少，減輕沽壓，因此造就「主板當創業板炒」的局面，籲散戶勿高追。



美高域超額認購1177倍，每股定價1.46元，昨日首日掛牌延續暗盤升勢，一開市已升穿4元，最高見4.48元，較上市價高2倍，最後以4元收市，升1.74倍，每手帳面勁賺5080元，為本年公開發售最賺錢新股。該股全日成交9115.3萬股，成交額3.6億元。美高域主席朱明豪表示，股價隨市場波動，自己對此無意見。



散戶中籤比例高



綜合分析，美高域能爆升有三大要素，一、散戶中籤比例高；二、集資規模是主板近期最細；三、多了炒創業板的資金湧入。美高域吸引逾15000人認購，一手中籤率為50%，反而「頂頭槌飛」中籤率0.15%，每張僅分得4手，「一手黨」比例極高。



宏高證券投資經理梁杰文表示， 大戶普遍借孖展認購，在分貨不多下，不會捨得沽貨，「最少要升一倍，唔係連息都蝕埋。」令首日沽壓減少。



美高域發行6000萬新股，佔總股數僅20%，是同期新股中發行股數最少的新股，而其集資淨額近6000萬元，規模與周五掛牌的創業板新股ECI Technology（8013）相若。信誠證券聯席董事張智威指，近期創業板新股數目寥寥無幾，加上駿傑（8188）上市半日被勒令停牌，嚇窒資金不敢炒創業板，資金於是到主板揀選市值最低，集資規模相若的新股炒，造就美高域爆升。但亦有證券行人士認為，該批創板資金不多，不足以影響大局。



過去主板新股首日升幅逾倍罕見，過去10年僅出現6次，但近3年已佔去3隻，去年中國優質能源（1573）升1.3倍，但上月被證監會指股權高度集中；而2015年上市的天寶集團（1979），首日升1.2倍。唯一打敗美高域的，是2007年上市的阿里巴巴（1688，已除牌），當年首日分別大升1.92倍。



陸金所今年掛牌添變數



另外，本地媒體引述消息指，從事互聯網金融、 平保（2318）旗下的陸金所正重組架構，按現時工作進度，或未能趕及於今年上市，料明年初上市的機會較大。此前市傳陸金所目標在今年下半年來港上市，集資最多50億美元（約390億港元）。消息又指，陸金所並未有訂下嚴格的上市時間表，只是希望能盡快上市。