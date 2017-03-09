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﻿美股觀望就業數據

2017-03-09 列印
  美股周三早段好淡爭持，杜指初段窄幅上落，守住20900點水位。市場靜候周五出爐的2月份就業數據，以最後確認下周加息與否，利率期貨押注下周聯儲局加息機率高達98%。

　　截至今晨四時，杜瓊斯工業平均指數報20898點，跌25點；納斯達克指數報5848點，升14點；標普500指數報報2368點，跌0.35點。

  滙控（005）美國預託證價格報63.05港元，較香港收市價跌0.10港元；中移動（941）美國預託證價格報85.28港元，較香港收市價跌0.02港元。

　　美國勞工部公佈，第四季非農業生產力終值報1.3%，較預期的1.5%，與初值相若。私人人力調查公司ADP公佈，2月份私營部門的新增職位數目高達29.8萬份，是2014年4月以來最多。
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