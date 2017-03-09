﻿貿易逆差603億 內地三年來首見 出口增長遜預期

中國3年來首現貿易逆差。中國海關總署公佈，以人民幣計價，中國2月出口按年增長4.2%，遠遜市場預期上升14.6%；進口則增44.7%，遠超市場預期上升23.1%，並錄得603.6億元（人民幣，下同）的貿易逆差，令市場大跌眼鏡。分析指，出乎意料的外貿數據，反映新春因素及進口鐵礦砂、石油及煤等大宗商品價格大升；目前內地出口處穩步復甦期，貿易逆差不會持續。



今年2月份人幣計中國進出口總值按年升21.9%，至1.71萬億元；其中出口微升至8263億元，進口則大增至8867億元，並錄得3年來首次的貿易逆差逾600億元，1月則錄得3540億元貿易順差。若以美元計，2月份出口按年跌1.3%，進口升38.1%，貿易逆差91.5億美元。



新春因素 數據較波動



中銀香港（2388）發展規劃部高級經濟研究員卓亮表示，由於每年年初都有新春的季節性因素，以致1、2月份的貿易數據會比較波動，其實今年首兩個月的累計數字表現不俗，故不用過度解讀單月的數字。上月的貿易逆差，相信只是個別月份的情況。中國向為貿易順差龐大的國家，基於進出口的結構及全球經濟回穩有利出口，故料3月已可重現貿易順差，全年亦然。



海關總署署長于廣洲表示，首兩個月進出口增長20.6%，按美元計價增長13.3%。今年以來，外貿開局明顯向好，主要由於總量、數量上升，尤其受中國內需大增帶動；高新技術產品，製成品快速增長；大多「一帶一路」沿線國家保持積極發展的態勢，以及市場預期回暖，企業信心增強。今年首2個月人幣計出口及進口分別上升11%及34%，仍錄得貿易順差2936.5億元，惟按年收窄逾50%。



人幣貶值刺激作用有限



有經濟分析師預期，中國今年出口至少有高單位數增長，因受惠出口進入穩定復甦期，但認為人幣貶值對刺激出口作用不大，估計全年貶幅僅3%至4%。他預料，內地今年會保持貿易順差，惟隨著內地經濟結構轉型及周期性的影響，貿易順差將會收窄。卓亮也認為，人幣溫和貶值對帶動出口效用有限。不過，東亞銀行（023）首席經濟師鄧世安相信人幣回軟有助內地出口。



大宗商品進口量價齊升



首兩個月鐵礦砂、原油、煤等主要大宗商品進口量價齊升。期內，鐵礦砂進口量增12.6%，進口均價每噸上漲83.7%；原油及煤的進口量分別升12.5%及48.5%，進口均分別升60.5% 及1.1倍。此外，中國對歐盟出口增長8.7%；對美國出口增長11.5%；對東盟出口增長14.7%；對日本出口增長9.1%。