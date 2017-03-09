﻿違美制裁令罰92億 中興績佳股價照升

中興通訊（763）昨日公佈，因違反美國對伊朗及朝鮮出口制裁的禁令，被罰11.92億美元（約92.57億港元），不過，當中有3億美元罰款，只要7年內達當局的要求，便毋須繳交，而今次亦是美國歷來出口管制案的最高罰款。消息公佈後，中興股價不跌反升，最高曾急彈9%。



中興同日公佈去年度業績快報，受上述巨額罰款影響，期內盈轉虧，蝕23.57億元（人民幣，下同），若撇除有關罰款，則錄得純利38.25億元，按年升19.2%。



罰款拖累 去年蝕23億



中興通訊昨日公佈，已與美國商業部及安全部（BIS）、美國司法部及美國財政部海外資產管理辦公室，就美國出口限制調查達成協議，該公司指出，鑑於違反美國出口管制法率，而在調查過程中提供訊息及其他行為違反美國相關法律，該公司同意認罪並支付合計逾8.92億美元罰款。另外，該公司還有一筆3億美元的行政罰款，但暫緩支付，只要該公司與BIS達成協議的7年內，履行相關的協議事項，有關罰款將獲得豁免，毋須繳交。



中興去年度業績快報顯示，期內收入1012.3億元，按年升1.04%，營業利潤按年升2.6倍，至11.65億元，由於期內須就上述和解罰款8.92億元入帳，令去年錄得23.57億元虧損，2015年度則賺32.07億元。若撇除為罰款作出的撥備，期內純利為38.25億元。



中興同時公佈截至今年3月底止首季業績預告，今年首季純利為11.5億至12.5億元，按年增21至31%。中興通訊A股昨早停牌；H股則一度升近9%，高見13.28元，收市報12.94元，升6.07%。