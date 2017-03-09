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﻿旭輝賺28億 強調主攻內地

2017-03-09 列印
　　旭輝（884）昨日公布截至去年12月底止全年業績，股東溢利28.08億元（人民幣，下同），升34%，每股盈利0.42元，每股末期息11.5分。旭輝主席兼執行董事林中強調，公司的主戰場仍在內地，不會斥資百億元在香港投資，90%資源都將投放在內地。

　　旭輝早前購入香港赤柱5間洋房，公司如何看待香港市場，林中表示，香港市場不好評論，而擁有海外資產有助提高公司信貸評級，以降低融資，亦可獲取海外投資經驗，未來會在本港有一至兩個合作項目。旭輝今年銷售目標為650億元，買地權益預算逾200億元。旭輝首兩個月合同銷售金額已達141.6億元，問到全年目標會否太保守，林中指保守點是好的。
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