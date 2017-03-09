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﻿GU月底登陸走潮流路線

2017-03-09 列印
  UNIQLO母公司迅銷（6288）服裝品牌「GU」本月底登陸香港，GU香港首席營運總監小倉慎司表示，本港零售銷售數據疲弱，但他仍看好品牌中長線增長潛力。GU產品的價格平均比UNIQLO低約30%，兩者路線不同，GU不是單以價錢取勝，而是着重潮流；GU店舖部份員工將兼任「時尚顧問」，為客人提供衣着配搭意見推介等，現已培訓了20名「時尚顧問」本月底登陸香港，佔整體員工約10%。

　　小倉指，希望將東京最新的衣着潮流引入本港；而UNIQLO則是「lifewear」，主打基本服飾及着重品質。GU將於本月31日於美麗華開設首間分店，4月1日於銅鑼灣皇室堡開設第二間店舖，面積各約1萬呎。
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