﻿美油儲增幅超預期 油價曾跌1.58%

國際油價周三續走軟，紐約4月期油三連跌，曾低見每桶52.3美元。美匯指數在周五就業數組出籠前靠穩，升穿102點，現貨金價跌至每盎司1206美元的近5周低位。日圓回軟至114兌1美元水位，英鎊三連跌，落到7周見新低的1.21美元水位。



紐約4月期油昨日曾跌84美仙或1.58%，見每桶52.3美元；倫敦5月期油亦跌75美仙或1.34%，見每桶55.17美元。庫存數字後，油價跌幅僅溫和收窄。美國能源情報署公佈，上周的能源庫存增加820萬桶，高過預期的190萬桶，但遠少於美國石油學會周二調查數據，指美國上周原油庫存增加的1160萬桶，超過市場預期。



另一方面，科威特石油部長馬爾祖克周三表示，油組二月份的減產相當於去年協議幅度的140%，其中最大貢獻是沙特阿拉伯，非油組國家亦達到50%至60%的目標。利率期貨市場反映，聯儲局下周加息機會高企在98%，美匯指數見三連升，高位見102.16點，隔日升0.34%。



美匯指數走高，壓抑金價走勢，紐約4月期金美市早段跌9.7美元或0.8%，見每盎司1206.4美元；倫敦現貨金價更跌見近5周低位，曾跌9.35美元或0.77%，見每盎司1206.5美元。



繼聯儲局主席耶倫上周五稱若就業和通脹數據均穩步向上，儲局傾向再次加息，令市場份外關注周五出爐的2月份就業報告，作為下周三儲局加息的最後確認。金市分析師指，本周的非農業就業數據料將會對金價構成進一步壓力，金價可能在周五前失守每盎司1200美元關口。



日圓先升後回軟，早段曾升見113.61兌1美元，到歐市早段倒跌0.68%，見114.75兌1美元（每百日圓兌6.76港元）。日圓與美元之間的息差前景預期拉闊，壓抑日圓匯價前景。日本去年第4季國內生產總值（GDP）年率化後，由初值1.0%上修至1.2%，企業支出增長速度為將近3年來最快。



英鎊昨日三連跌，兌美元再跌0.5%，見1.2139美元（英鎊兌9.42港元）的7周低位。英國財相夏文達發表就任以來首份財政預算，將今年經濟增長預測由原來的1.4%大幅上調至2.0%，但預期明年會放緩至1.6%，之後再緩步加快，到2020年預測增長幅度為1.9%。