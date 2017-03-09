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﻿中國天然氣發盈警 重汽料多賺一倍

2017-03-09 列印
  內地基建投資增加，帶動重型汽車的銷量。中國重汽（3808）昨發盈喜，料截至去年底止年度股東淨利潤將錄得超過100%的大幅增長。以前年重汽賺2.05億元人民幣計，即去年可賺至少4.1億元人民幣。該公司指，去年整車銷量增長，銷售收入和毛利增長；以及借款規模下降，利息支出減少，令盈利上升。

  不過，發盈警的公司昨日較多，聯亞（458）預期去年全年虧損擴大，Jack Wolfskin中國業務之諮詢費收入，大幅低於2015年，且持續疲弱的中國零售市場影響中國分銷業務的表現。順龍控股（361）預期去年全年虧損較前年擴大6200萬元，是高爾夫球市場於去年持續低迷，減低公司營業額。航天控股（031）預期2016年全年度股東溢利減少不多於20%。中國天然氣（931）發盈警，去年股東盈利大幅減少75%。華誼騰訊娛樂（419）發盈警，預計去年全年虧損約1.4億至1.5億元，虧損較對上年度減少約70%。
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