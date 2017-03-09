﻿IFC外望——星交所走回頭路

股市中午應否休市食飯，港交所以前同證券業界曾有一番激烈爭論，最終把午休時間由二小時縮至現時的一個小時。不過，香港的競爭對手新加坡，就行番回頭路，可見唔食飯唔等於有競爭力。話說新加坡股市原本有食飯時間，由12點半至2點，但係2011年就取消咗，變成由開市「直踩」到收市。不過，取消食飯時間，對增加交易量並無大幫助，而證券從業員就怨聲載道。新加坡交易所終於從善如流，建議重開食飯時段，由12點至1點，但仍然比以前少咗半個鐘。



睇番星交所的數據，由12點至1點呢段時間，交投相當淡靜，平均只佔全日成交額的5.1%，因此恢復午飯時間對交投影響微不足道。其實道理一字咁淺，就算股票經紀唔駛食晏，基金經理以至散戶投資者本身都會去醫肚，成日流流長大把時間炒股，又點會趕住喺午餐時間落盤。何況無咗午飯時間，股票經紀同客戶見面的機會減少，隨時得不償失。



香港以往係10點開市，12點半至2點半食飯，下午4時收市，全日交易4小時。由2011年3月開始，港交所逐步將交易時段增至5.5小時。改革前的2010年，港股平均每日成交額為686億元，而實施加時之後幾年，去年平均每日只有664億元，以乎交易時間拉長同成交額無乜關係。不過，港股改動交易時間之後，有助同A股市場接軌，所以都唔係完全無用。



東亞每日30分鐘免費Wifi



香港話要發展成智慧城市，但點至做得到？例如隨時行入銀行都可以享用免費wifi之類囉！依家到東亞銀行（023）其中4家分行，毋須登記就可享用每日30分鐘免費Wi-Fi上網。點會有咁大隻蛤乸隨街跳？當然有啦，查實係東亞成為咗首家支持香港「Wi-Fi.HK」計劃的銀行。計劃唔單止為東亞客戶提供方便，甚至連市民及遊客都可以隨時入去呢幾家分行，享用免費Wi-Fi服務。



「Wi-Fi.HK」係政府牽頭的計劃，早在2014年8月推出。政府與公私營機構合作，目的係提供更多免費公共Wi-Fi熱點，並期望覆蓋的範圍更廣，為市民及訪客提供更大的方便。計劃目前已在全港設有逾1.9萬個免費Wi-Fi服務熱點，但同銀行合作就第一次。依家市民只要在東亞的中環總行顯卓理財中心、銅鑼灣、黃埔花園及沙田廣場分行，利用智能手機或流動裝置連接到「Wi-Fi.HK via BEA」的網絡，每日可享用30分鐘免費Wi-Fi服務，仲毋須事先登記，做到「即連線即享用」。



有關計劃有助鞏固香港在國際間作為一個連通城市的地位。



高瞻