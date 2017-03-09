﻿市場簡訊

—民生教育（1569）明天開始招股，集資最多15.2億元，是三個月內第三隻教育股在主板上市。該股昨日路演，初步招股文件披露，其招股價介乎1.24至1.52元，每手2000股，入場費3070.63元。該股本月15日截止公開發售，預計本月22日掛牌，保薦人為花旗、麥格理。







—弘和仁愛醫療（3869）昨日孖展截止，據6家證券行合共為其借出1590萬元孖展額，相當於公開發售集資5000萬元計，僅得31.8%認購。但市場消息指，該股國際配售已錄超額認購。







—龍湖地產（960）昨日公佈，今年首兩個月累計實現合同銷售額244.5億元人民幣，按年大增2.69倍；合同銷售面積170萬平方米，按年升2.66倍。單計2月，龍湖合同銷售額124.1億元人民幣，按年增4.15倍。







—廖創興企業（194）公佈，去年純利4.579億元，增長12%，每股盈利1.21元，派末期息每股0.3元，增15%。營業額減少13%，至10.3億元，當中租金收入減少逾3%，降至3.6億元，除稅前溢利5.2億元，升10.2%。為令創興廣場獲取更高租金回報，公司斥資6000萬元進行裝修，預期今年完成。另外，該公司亦公佈有3名獨立非執行董事辭任，包括廖駿倫、廖俊寧及唐展家。







—國瑞置業（2329）2月實現簽約銷售額約7.82億元，按月增長78.95%；建築面積簽約銷售量約6.26萬平方米，增長1.41倍。簽約平均售價為每平方米1.25萬元。今年首兩個月實現簽約銷售總額約12.19億元，建築面積簽約銷售量約8.86萬平方米，每平方米售價1.37萬元。







—中國節能海東青（2228）公佈，於今年3月2日，證監會已執行兩項搜查令，進入及搜查公司於香港之主要營業地點之處所，且已扣押若干文件。



該公司表示，將在調查過程中全力與證監會合作。







—中材股份（1893）公佈已經成為中建材集團上市附屬，中材集團無償劃轉進入中建材集團的工商變更登記手續已完成，中材集團由之前的國資委出資人職責的國有獨資公司，變更為由中建材集團持有100%股權的法人獨資公司。







—野馬國際（928）供股合共收到25.31億股供股股份有效接納，相當於供股股份總數約105.91%。供股獲超額認購1.41億股。







—香港電訊（6823）旗下PCCW Global與大橫琴科技發展簽署諒解備忘錄，共同將橫琴發展為智能城市，包括發展為環球的商業及通訊樞紐，領先的互聯網商業環境以吸引外資及利用支援企業客戶、新創企業及高科技研發中心。







—中國兒童護理（1259）擬開展涉及證券投資之新業務活動，包括在香港及海外其他認可證券市場之上市證券，以及由銀行及其他金融機構提供之投資產品中作出長期及短期投資。







—萬達酒店（169）公佈去年12月底止年度虧損縮窄至6066.3萬元，2015年則虧損2.63億元；每股虧損1.3仙，不派末期股息。







—阿里巴巴啟動民事訴訟，向上海市奉賢區人民法院遞交訴狀，將一家出售假瑪氏（「Mars」）貓糧的淘寶店主告上法庭，索賠267萬元人民幣，並要求公開道歉。







—中國飛機租賃（1848）宣佈，任命余大弟為首席風險官。