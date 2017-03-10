﻿「閂水喉」不再泵水支持有線 九倉擬分拆投資物業

有線寬頻（1097）在賣盤不成下，大股東九倉（004）決定斬纜，昨日突然表示，將不再對有線寬頻提出資金承擔，有線電視前景惹關注。另一邊廂，九倉有意將部份投資物業以介紹形式分拆上市，意味放棄收費電視，全力谷收租業務。



九倉主席吳天海昨日在業績會上表示，有線過去八、九年都處於虧損狀態，考慮到有線電視中短期轉虧為盈的機會偏低，加上資金流疲弱，決定在資金承擔期滿後，九倉不再給予新的資金支持。



短期內決定牌照去向



有線寬頻現時持有收費電視、免費電視及電訊3張牌照，被問及3張牌照的去留問題，吳天海說︰「現在董事會在財務顧問的協助之下，需要在很短期時間內決定，是否接受新牌（收費電視牌），以及舊的兩張牌照如何處理，因為接受一張新牌，是一個12年的承擔，所以在未來日子要很快作出決定。」



吳天海續稱，未來幾星期或幾個月會較為緊張，而有線寬頻已委任三人小組，即由他、關則豪及徐耀祥處理未來業務方向。



被問及在沒有新資金注入，有線電視仍可經營多久，吳天海沒有正面回應，他僅稱「去年底向有線提供最多四億元融資，將於年底到期，而目前每日的經營不成問題。」至於不再注新資金到有線電視，而免費電視還會否做下去，吳天海表示奇妙電視的去留會由財務顧問去商議方案，才有進一步交代，目前沒有任何看法。



九倉於去年業績報告中指出，把集團部份投資物業資產以介紹形式分拆上市，並透過實物分派予股東的可行性研究正在展開，直接獨立分拆或能為投資者提供更多及更佳的選擇。評估利弊的建議將盡快提交予董事會考慮。



吳天海昨日指出，正考慮重組業務，分拆投資物業上市是其中一個方向，分拆業務上市時，會以股東權益不被攤薄為主要考慮因素。他強調，現時分拆意向只屬初步階段，分拆甚麼業務至新上市公司和上市時間表，甚至做或不做，完全是未知之數。



全年核心盈利137.5億



九倉（004）去年核心盈利137.5億元，按年升25%，每股派第二次中期息1.57元。期內純利214.4億元，按年增加34%。



除了投資物業增加帶動外，期內的發展物業亦是盈利貢獻動力之一。截至去年底止，已簽約的發展物業銷售總額，包括合營項目及聯營項目按應佔份額計算，按年升21%，至401億元，創歷來新高。



投資物業一直是九倉最賺錢的業務，截至去年底止，投資物業收入錄得152.8億元，按年升6%，投資物業核心盈利按年升6%，至88.3億元。該集團的投資物業組合總資產為3193億元，佔集團總營業資產79%。