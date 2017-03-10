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﻿美股乏方向跌26點

2017-03-10 列印
  美國股市繼續缺乏明確方向，市場正觀望周五出籠的2月份就業報告，以確認聯儲局下周中議息後加息機會。

　　杜瓊斯工業平均指數截至四時報20829點，跌26點；納斯達克指數報5830點，跌7點。

  滙控（005）美國預託證價格報62.94港元，較香港收市價升0.09港元；中移動（941）美國預託證價格報84.85港元，較香港收市價升0.25港元。

　　美國上周的首次申領失業援助者數目回升，報24.3萬人，增加2萬人，高於市場預期的23.8萬人，連續第105周少於30萬人。

　　上周的四周移動平均首次申領失業援助者數目增加2250人，報23.65萬人。

  前周的持續申領失業援助人數減少6000人，至206萬人。
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