﻿內地CPI升幅放緩 生產物價急漲7.8% 離岸人幣大幅波動

受大宗商品價格急漲，以及去年基數較低等因素影響，內地2月份工業生產者出廠價格指數（PPI）再度大漲。2月PPI按月升0.6%，按年升7.8%，創2008年9月以來最高。同期居民消費價格指數（CPI）升幅意外放緩，按年僅升0.8%，創2015年1月以來最低增速，遠不及1月份的2.5%，也大幅遜於市場預期。



統計局城市司高級統計師繩國慶稱，PPI仍處於恢復性上漲階段，按年漲幅擴大，主因去年2月份價格大幅下降影響。1至2月合計，PPI為7.3%。



石油天然氣開採價大升



統計局調查的40個工業大類行業中，33個行業產品價格按年上漲，與1月份數目相同；其中，石油和天然氣開採業價格按年急漲85.3%，漲幅比1月擴大26.8個百分點。黑色金屬冶煉和壓延加工、煤炭開採和洗選的開採價格也分別按年急漲40.1%及39.6%。



2月份CPI和PPI走勢「一冷一熱」，和PPI持續攀升相反，通脹明顯回落。繩國慶表示，2月份CPI回落，主要因為鮮菜等食品價格明顯回落；以及新春後外出旅遊人數減少，旅遊相關服務價格出現回落。如果扣除食品和能源價格的核心CPI走勢則較為平穩，按年升1.8%。



另外，離岸人民幣表現波動，昨日一度跌過百點子至6.93兌1美元，但下午市場突然出現夾息現象，一周及一個月CNH拆息飆升至10厘和8厘，CNH旋即從低位反彈最多381點子，重上6.89水平。港匯連日轉弱，昨曾跌至7.7679，創9個月低位。



離岸人民幣（CNH）自3月以來跌勢明顯重現，昨午接近2時曾低見6.9319，較上日收市跌157點子，為兩個多月來低位，但其後迅速反彈，一度回升至6.8938，升224點子，晚上8時許報6.9062，升100點子。人幣在岸價（CNY）日盤曾跌穿6.92水平，收報6.9085，微跌15點子。



中資夾息 離岸人幣彈



上商財資業務處研究部主管林俊泓表示，CNH反彈主要受下午夾息情況帶動，尤期一周及一個月CNH拆息，早段只徘徊於5厘，但下午卻分別急飆至10厘及8厘。



有交易員指，昨午多家中資銀齊齊在市場拆入人幣，相信是夾息，藉此維穩人幣，免得在美國加息前過份貶值。不過，光大銀行金融市場部資金業務副主管顏劍文指，雖然遠期市場亦反映有夾息情況，但交易量不大，因此認為拆息突然抽高，更大程度與本港離岸資金池縮小後的深度不足有關。



對於人幣今後走勢，黃碧娟認為，雖然今年初人幣回穩，但仍有貶值空間，並維持人幣年底見7.2的預測，主要因為美元及美國經濟趨勢仍走強。林俊泓預期，夾息暫時仍會持續，故1周及1個月人幣拆息短期有機會再升，尤其聯儲局議息前，這段期間CNH應可穩守在6.93水平。