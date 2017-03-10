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﻿華置核心盈利增37%

2017-03-10 列印
　　華人置業（127）昨日公佈全年業績，受金融資產公平值大降拖累，去年股東應佔溢利63.6億元，按年跌17.69%，每股盈利3.33元，派末期息1仙，與去年同期持平。若撇除主要非現金項目收益等因素，華置去年核心溢利則按年增加37.21%至230.32億元。

　　由於去年集團出售包括皇室大廈、美國萬通大廈及The ONE等多個物業，令全年租金收入亦按年大減37.9%至8.24億元。期內，物業銷售收入按年大增9.3倍至22.99億元。至於證券投資業務方面，華置去年卻錄得虧損，已變現虧損達3740萬元，按年大增14.58倍。另外，華置去年5月購入盛京銀行（2066）股份後股價下跌，導致錄得未變現虧損23.67億元。
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